Altro Ko in Nazionale dopo Calhanoglu, titolare salta Inter-Roma

Infortunio muscolare serio in amichevole: la sfida di Pasqua tra le squadre di Chivu e Gasperini per un titolarissimo

La pausa per le Nazionali è spesso l’occasione per staccare un attimo la spina dal punto di vista mentale e ritrovare i propri connazionali. Ma altrettanto spesso comportano degli infortuni che incidono sul resto della stagione. E con meno di due mesi per rimasti, ora non si può rinunciare a nessuno. Alla ripresa della Serie A ci sarà il big match tra Inter e Roma che purtroppo ha perso un sicuro protagonista.

Si tratta di Wesley Vinicius França Lima, che è stato costretto a lasciare il campo di Boston al minuto 71 della amichevole di lusso tra Brasile e Francia. Il terzino di Gasperini ha accusato un problema muscolare che ha spinto la Nazionale di Ancelotti a decidere di esentare il giocatore dal test match contro la Croazia per rispedirlo subito a Roma.

In attesa dell’esito degli esami, appare comunque improbabile che Wesley possa giocare la gara di Pasqua a San Siro. Se ci sarà lesione, poi, i tempi di recupero saranno di almeno un mese. Dall’altra parte, invece, Chivu attende di capire le condizioni di Calhanoglu: uscito per un dolore al polpaccio in Turchia-Romania, non è sicura la sua presenza nella finale contro il Kosovo.