Annuncio di mercato: “Mi ha contattato l’Inter, ecco perché ho detto No”

Il calciatore svela un retroscena sul club nerazzurro che riguarda la scorsa sessione di gennaio

L’Inter ha chiuso la sessione invernale di calciomercato senza fare acquisti. Non che non ci abbia provato: Marotta e Ausilio avevano praticamente in pugno Joao Cancelo, ma l’esterno portoghese ha preferito tornare al Barcellona. Altri affari potevano essere fatti sia a centrocampo che in difesa, ma alla fine si è deciso di rimandare ogni discorso alla prossima estate. Con buona pace di Chivu e di tutti i tifosi.

Tra i nomi accostati con più insistenza ai nerazzurri a gennaio c’era quello di Branimir Mlacic, centrale difensivo croato classe 2007 che alla fine ha effettivamente lasciato l’Hajduk Spalato per sbarcare in Serie A. Ma per vestire la maglia dell’Udinese. “Per me è un onore essere stato contattato da un grande club come l’Inter, ma penso che non si debbano saltare le tappe in una carriera. Mi auguro che un giorno sarò pronto per quel livello”.

Parole importanti quelle che Mlacic ha usato nell’intervista rilasciata a Sportske Novosti, da cui si evince che il giocatore è serio ed umile nonostante la giovane età. “L’interesse della Roma non si è concretizzato e allora sono andato all’Udinese. Mi sono ambientato bene e sto giocando: i compagni mi hanno accolto benissimo e parlo spesso con mister Runjaic. Voglio farmi trovare pronto per la prossima stagione”.