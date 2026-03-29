Boom Inter: 95 milioni Pio Esposito. Poi Sucic e Bonny!

Il giovane centravanti nerazzurro e della Nazionale italiana può fare gola ai dieci top club più potenti al mondo

Francesco Pio Esposito non ha affatto accusato il salto di categoria dalla Serie B con lo Spezia alla Serie A con l’Inter. Anzi, il centravanti classe 2005 si sta dimostrando una pedina fondamentale nello scacchiere di Cristian Chivu. Ma anche della Nazionale italiana, con gran parte dei tifosi che lo vorrebbero titolari martedì contro la Bosnia nella finale playoff per i Mondiali. E poi ci sono i rumors di calciomercato.

Era quasi inevitabile che i club di Premier League mettessero gli occhi su di lui. Un report dell’Osservatorio Calcistico (CIES) ha stabilito che Pio Esposito è al secondo posto con 94,7 milioni di euro di valutazione tra i calciatori Under 23 che non militano nei dieci top club più potenti al mondo. Una lista che comprende: Arsenal, Atletico Madrid, Barcellona, Bayern Monaco, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Paris Saint-Germain e Real Madrid.

Al primo posto lo juventino Kenan Yildiz con oltre 130 milioni di euro, a completare il podio Diomandé del Lipsia. Tra i primi cento altri due interisti: in 25esima posizione (quarto in Serie A dopo Castro) c’è il centrocampista croato Petar Sucic valutato 60 milioni, mentre in 41esima posizione (ottavo in Italia) si piazza il centravanti franco-ivoriano Ange-Yoan Bonny, con una valutazione di 52 milioni.