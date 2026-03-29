Inter, rottura tra Chivu e un vicecapitano: addio inevitabile

Il tecnico rumeno avrebbe fatto fuori uno dei senatori della squadra nerazzurra, il cui futuro è già scritto

C’è un nuovo caso all’Inter? La sosta per le Nazionali ha quasi svuotato Appiano Gentile, visti i tanti giocatori convocati dalle rispettive selezioni e per molti è arrivata al momento giusto. Non soltanto perché permette il pieno recupero di Lautaro Martinez in vista della sfida molto delicata contro la Roma alla ripresa. Ma anche perché farà smaltire un po’ di scorie alla squadra di Chivu, reduce da una sconfitta e due pareggi in Serie A.

Serve tornare al successo per riprendere il cammino scudetto. Ma c’è chi appunto sostiene che in casa nerazzurre le acque siano molto agitate. In particolare il sito Chiamarsi Bomber sostiene che ci sia una “bufera Inter” e che “Chivu ha fatto fuori un giocatore“. Non uno qualsiasi, bensì Stefan De Vrij che insieme ai vari Barella, Bastoni e Dimarco è uno dei vice capitani della formazione nerazzurra.

In realtà il rapporto tra i due è lo stesso da inizio stagione: Chivu ha fatto capire al Nazionale olandese di essere una riserva, ma anche un giocatore importante. E infatti ha posto il veto alla sua cessione nella sessione invernale di calciomercato. In scadenza di contratto a giugno, De Vrij lascerà sicuramente l’Inter. Su di lui c’è il Fenerbahce, ma attenzione al Feyenoord che sogna di riportare in patria il prodotto del suo vivaio.