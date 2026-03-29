Rifiuta il rinnovo, colpo Inter in Serie A: meno di 20 milioni

Marotta e Ausilio pronti a sfruttare l’occasione di mercato per un calciatore già seguito in passato e in scadenza nel 2027

Se a gennaio l’Inter è rimasta a guardare, in estate è pronta a scatenarsi sul calciomercato. Alcuni affari imbastiti nella sessione invernale potrebbero tornare di moda a luglio. Tra questi figura Domilson Cordeiro dos Santos, meglio conosciuto come Dodo. Il 27enne esterno brasiliano era finito nel mirino di Marotta e Ausilio per rimpiazzare l’infortunato Dumfries, ma vista la drammatica situazione di classifica la Fiorentina non lo ha ceduto.

Con il contratto in scadenza nel 2027, però, i viola in estate saranno costretti a venderlo. E per una cifra non superiore ai 20 milioni di euro per non perderlo a costo zero tra sedici mesi. La Fiorentina, stando a quanto si legge sul sito One Football, gli ha offerto il rinnovo con adeguamento dell’ingaggio dagli attuali 1,5 milioni netti a 2 milioni più bonus a stagione. Ma Dodo ha declinato l’offerta in attesa di un top club.

Che appunto potrebbe essere l’Inter. I nerazzurri hanno intenzione di fare operazioni sulla fascia destra: Dumfries potrebbe partire se un club pagasse la clausola rescissoria e Luis Henrique si è rivelato un flop. Il primo obiettivo è Palestra, ma l’Atalanta spara alto. Ecco perché Dodo sta tornando di moda: i grossi investimenti Marotta e Ausilio – col benestare di Oaktree – vogliono farli in altri reparti.