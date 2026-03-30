Calciomercato Inter, i 4 acquisti più vicini secondo i bookmaker

Nomi a sorpresa nelle quote: tre giocano nello stesso ruolo e due nella stessa squadra

La sessione estiva di calciomercato si avvicina e per i top club è tempo di accelerare le trattative. La sosta per le Nazionali è stata l’occasione per sguinzagliare i propri scout in giro per il mondo, ma anche per fare un punto della situazione tra dirigenti e allenatori. È anche il caso dell’Inter, che più di ogni altra big in Serie A, ha bisogno di rinforzare e ringiovanire la rosa attuale praticamente in ogni reparto.

Lo sanno anche i bookmaker, che hanno iniziato a quotare gli acquisti della prossima stagione. Per quanto riguarda i nerazzurri, ci sono tanti affari impossibili bancati 200 volte la posta: si va da Haaland e Yamal a Mbappe passando per Messi e Cristiano Ronaldo. Per quanto riguarda, invece, le operazioni fattibili, quattro sono considerate le più facili da realizzare e quotate a 4.

In primis il portiere Carnesecchi dell’Atalanta (non è invece quotato Vicario, forse perché troppo scontato), seguito da tre centrocampisti. Si tratta di Goretzka che si libererà a costo zero dal Bayern Monaco e da due romanisti come Manu Kone e Pellegrini, a sua volta in scadenza di contratto. Tra i difensori, invece, le quote più basse riguardano l’altro giallorosso Ndicka (6) e soprattutto Solet dell’Udinese che fa gola a 5 volte al posta.