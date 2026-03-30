Inter, vertice con Chivu: acquisti e nuovo modulo con una cessione

Summit tra il tecnico rumeno e la dirigenza nerazzurra per parlare di mercato, tra conferme e nomi in entrata e in uscita

I prossimi giorni saranno decisivi per l’Italia ma anche per l’Inter. La Nazionale di Gattuso guidata dal blocco nerazzurro cercherà la qualificazione ai Mondiali di Usa, Messico e Canada contro la Bosnia, mentre ad Appiano Gentile mister Cristian Chivu è rimasto a lavorare con i pochi calciatori non convocati dalle rispettive selezioni, oltre al capitano Lautaro Martinez, che sta recuperando dall’infortunio.

Una sosta che permetterà anche di fare un vertice con la dirigenza interista, in primis Marotta e Ausilio. Il finale di stagione è fondamentale: ci sono uno scudetto e una Coppa Italia da provare a vincere. Ma è giusto iniziare a ragionare anche sulla prossima annata con le strategie di calciomercato. Chivu non è stato accontentato a gennaio, ma in estate vuol dire la sua. E con uno o due titoli in bacheca avrà sicuramente più peso.

Le richieste del tecnico rumeno sono note: un centrocampista di quantità come Manu Kone della Roma e un giocatore che possa dare dinamismo in attacco come Moussa Diaby. E poi c’è la questione Bastoni: Chivu lo stima moltissimo, ma non si opporrebbe alla sua cessione, che aprirebbe la strada ad un cambio di modulo con il passaggio alla difesa a quattro. Come fanno praticamente tutti i top club in Champions League.