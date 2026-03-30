Inter, vertice con Chivu: acquisti e nuovo modulo con una cessione

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Summit tra il tecnico rumeno e la dirigenza nerazzurra per parlare di mercato, tra conferme e nomi in entrata e in uscita

I prossimi giorni saranno decisivi per l’Italia ma anche per l’Inter. La Nazionale di Gattuso guidata dal blocco nerazzurro cercherà la qualificazione ai Mondiali di Usa, Messico e Canada contro la Bosnia, mentre ad Appiano Gentile mister Cristian Chivu è rimasto a lavorare con i pochi calciatori non convocati dalle rispettive selezioni, oltre al capitano Lautaro Martinez, che sta recuperando dall’infortunio.

Inter, vertice di mercato tra Chivu e dirigenza: i nomi
Chivu tra Ausilio e Marotta (foto Ansa / AI) – Interlive.it

Una sosta che permetterà anche di fare un vertice con la dirigenza interista, in primis Marotta e Ausilio. Il finale di stagione è fondamentale: ci sono uno scudetto e una Coppa Italia da provare a vincere. Ma è giusto iniziare a ragionare anche sulla prossima annata con le strategie di calciomercato. Chivu non è stato accontentato a gennaio, ma in estate vuol dire la sua. E con uno o due titoli in bacheca avrà sicuramente più peso.

Le richieste del tecnico rumeno sono note: un centrocampista di quantità come Manu Kone della Roma e un giocatore che possa dare dinamismo in attacco come Moussa Diaby. E poi c’è la questione Bastoni: Chivu lo stima moltissimo, ma non si opporrebbe alla sua cessione, che aprirebbe la strada ad un cambio di modulo con il passaggio alla difesa a quattro. Come fanno praticamente tutti i top club in Champions League.