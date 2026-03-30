Italia, esclusione Dimarco e occasione Esposito: doppio annuncio

Domani la Nazionale Azzurra farà visita alla Bosnia nella finale dei playoff Mondiali. Le ultime sui due giocatori dell’Inter

Siamo alla vigilia della partita più importante dell’anno per l’Italia. Gli Azzurri di Rino Gattuso domani a Zenica affronteranno in gara unica la Bosnia in una sfida che mette in palio il biglietto per Usa, Messico e Canada. Dopo aver mancato la qualificazione agli ultimi due Mondiali, non si può più fallire. E allora le scelte di formazione saranno ancora più importanti. Cinque i giocatori dell’Inter in ballo.

Se da un lato Barella e Bastoni sembrano sicuri di una maglia da titolare e dall’altro Frattesi si accomoderà in panchina, Beppe Bergomi si auspica novità per Dimarco e Pio Esposito. Intervistato da Tuttosport, l’ex capitano nerazzurro ha parlato così del terzino della Nazionale: “Valuterei dei cambi sulle corsie esterne, perché lui e Politano hanno corso tanto contro l’Irlanda del Nord“. Nulla a che vedere col famoso video dell’esultanza insomma.

Lo Zio ha poi speso belle parole per Pio Esposito: “Quando entra in campo si accende subito e migliora tutto il reparto offensivo. Non so se Gattuso lo farà giocare titolare, ma è un ragazzo su cui bisogna contare. E’ molto intelligente e si muove bene in campo. Anche fuori mi sembra un calciatore maturo, che può dare molto a questa Nazionale“.