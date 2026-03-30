“Nelle prossime settimane”: dalla Juve all’Inter, Sky conferma tutto

Addio ai bianconeri dopo due anni: le ultime

È sempre calciomercato, anche quello che ha come protagonisti i dirigenti. A tal proposito, ormai non è più un mistero l’addio all’Inter di Massimo Tarantino. Il 54enne lascia il ruolo di Responsabile del settore giovanile interista, assunto nel 2023 dopo la partenza di Samaden destinazione Atalanta, per far ritorno alla Roma: pronto per lui un contratto di cinque anni.

Tarantino sarà seguito da Pasquale Berardi, uno dei migliori scout in circolazione: anche lui all’Inter dal 2023, ma come Responsabile dell’area scouting internazionale. Pure per Berardi si tratta di un ritorno, avendo già lavorato nella società giallorossa prima di accasarsi nel club milanese.

Ma chi rimpiazzerà Tarantino? Sono in forte ascesa le quotazioni di Michele Sbravati, classe ’65 attualmente alla Juventus. Proprio oggi ‘Sky Sport’, nella fattispecie Gianluca Di Marzio, ha confermato la notizia di un possibile quanto imminente trasloco in nerazzurro del sessantenne ex Savona e Genoa:

“Nelle prossime settimane tante squadre importanti cambieranno proprio i responsabili dei settori giovanili. Sbravati dalla Juventus potrebbe andare all’Inter, perché l’Inter ha già dato il suo addio a Massimo Tarantino, che invece andrà alla Roma. E alla Juve, al posto su Sbravati, potrebbe andare Trapani, che è un altro di cui si parla molto bene e che oggi è è al Genoa”.