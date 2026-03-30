Thuram, dal gol in Nazionale alla Roma: il futuro in una settimana

Il centravanti francese dell’Inter in ballottaggio per il match di Serie A, intanto aumentano i rumors sul mercato

C’era stato un po’ di fastidio in casa Inter al momento della convocazione di Marcus Thuram da parte della Nazionale di Deschamps per le due amichevoli oltre oceano. Visto il momento non positivo del bomber transalpino, ci aspettava che potesse essere lasciato ad Appiano Gentile. E invece forse è stato un bene per lui e per i nerazzurri. Perché con la Francia ha ritrovato il gol (più un assist) contro la Colombia.

E anche da subentrato contro il Brasile aveva fatto bene. Un bel problema per Cristian Chivu in vista della sfida della domenica di Pasqua contro la Roma. In attacco dovrà scegliere la coppia migliore: col rientro di Lautaro Martinez, ci sarà di nuovo spazio per la ThuLa? Oppure Pio Esposito sarà affiancato all’argentino? O ancora, giocheranno l’italiano e Thuram con il capitano pronto a subentrare a partita in corso? Staremo a vedere.

Intanto, tornando a Tikus, continuano a rincorrersi le voci di calciomercato sulla sua cessione in estate. L’Inter è pronta a fare uno sconto importante rispetto agli 85 milioni di euro della clausola rescissoria. Ad oggi ci sono due strade per Thuram: da un lato un club di medio-alta fascia in Premier League come Aston Villa e Newcastle. Dall’altro le ricche offerte dall’Arabia Saudita. Tempo per riflettere ce n’è: ora testa soltanto allo scudetto.