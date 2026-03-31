Calciomercato, è l’estate dei ritorni: Inter pronta a chiuderne cinque

Marotta e Ausilio intenzionati a rivoluzionare la rosa di Chivu con dei cavalli di ritorno: ecco di chi si tratta

I tifosi dell’Inter sanno bene che la prossima stagione rappresenta una sorta di anno zero. La rivoluzione iniziata la scorsa estate con il cambio in panchina da Inzaghi a Chivu verrà completata tra luglio e agosto con tanti addii eccellenti in squadra: non solo i cinque senatori in scadenza di contratto, ma anche qualche altre titolare. Ovviamente gli uomini mercato Marotta e Ausilio sono già al lavoro per trovare sostituti all’altezza.

Tra questi ci sono ben cinque ‘cavalli di ritorno’: calciatori che già hanno militato in Serie A e che potrebbero tornare a giocare in Italia. In primis il portiere Guglielmo Vicario: non è un mistero che il vice di Donnarumma in Nazionale voglia lasciare il Tottenham, peraltro a rischio retrocessione, per sposare la causa nerazzurra. Sempre a Londra, ma sponda Arsenal, milita un altro Azzurro come Riccardo Calafiori, erede ideale di Bastoni in caso di cessione.

Sempre in difesa, visti gli addii di Acerbi e De Vrij ed in previsione del passaggio a quattro, torna di moda il nome di Kim Min-Jae, centrale sudcoreano decisivo nello scudetto del Napoli di Spalletti. A centrocampo il primo obiettivo resta Manu Kone, ma c’è anche un’opzione a costo zero che porta a Franck Kessie, ex Milan ora in Arabia all’Al Ahli. Infine in attacco rispunta l’ex Bologna Dan Ndoye, che può agire sia da ala che da esterno a tutta fascia.