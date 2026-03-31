Calciomercato Inter, annuncio UFFICIALE: “Visto spesso Barella”

Il centrocampista nerazzurro impegnato stasera con l’Italia nella finale playoff per i Mondiali contro la Bosnia

Dentro o fuori. L’Italia si gioca la qualificazione al Mondiale di giugno e luglio in Usa, Messico e Canada nella finale dei playoff in gara secca a Zenica contro la Bosnia. Dopo i fallimenti del 2018 e del 2022, la Nazionale di Rino Gattuso non può permettersi altri passi falsi. Ma i balcanici, che mancano da una rassegna iridata dal 2014 come gli Azzurri, sognano il colpaccio.

Quella di Barbarez è una formazione conosciuta dagli italiani, capitanata da Dzeko che ha speso buona parte della sua carriera in Serie A tra Roma e Inter prima della breve parentesi alla Fiorentina. Senza dimenticare Muharemovic del Sassuolo, Kolasinac dell’Atalanta e l’ex romanista Tahirovic. Anche in passato ci sono stati bosniaci importanti nel nostro campionato, come Lulic, Pjanic e Salihamidzic.

Quest’ultimo, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha rivelato anche un retroscena di calciomercato. “Ho molto rispetto per tutti i giocatori dell’Italia. Ad esempio Barella è eccezionale e l’ho visionato spesso quando ero il direttore sportivo del Bayern Monaco“. Il mediano sardo però è rimasto all’Inter. Stasera a lui e agli altri senatori come Donnarumma, Bastoni e Tonali è domandato il compito di andare ai Mondiali.