Erede Darmian, un jolly torna all’Inter dopo 6 anni | ESCLUSIVO

L’eclettico difensore è in scadenza di contratto e lascerà Appiano Gentile a fine stagione. Affare low cost in Serie A

Non solo grandi colpi in casa Inter. Nella prossima sessione di calciomercato, ci sarà bisogno di rimpolpare la rosa e di ringiovanirla, sostituendo i cinque giocatori over 30 che sono in scadenza di contratto. Tra questi ce n’è uno che un leader silenzioso nello spogliatoio ed un jolly in campo: Matteo Darmian. Soprattutto Inzaghi ne apprezzava la duttilità, potendo agire da braccetto e da esterno sia a destra che a sinistra.

Ma è tempo di voltare pagina. A tal proposito, secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Interlive.it, i dirigenti nerazzurri starebbero pensando ad un ritorno ad Appiano Gentile. Stiamo parlando di Gabriele Zappa, 26enne eclettico difensore nato a Monza che milita attualmente nel Cagliari, con il quale quattordici mesi fa ha rinnovato il contratto fino al 2030.

Cresciuto nelle giovanili dell’Inter, con la quale non è riuscito a debuttare in prima squadra, Zappa ha vinto uno Scudetto, una Supercoppa Italiana e un Torneo di Viareggio con la Primavera. Sei anni fa la cessione al Pescara, poi il trasferimento in Sardegna, ma il primo amore non si scorda mai. Il suo acquisto non sarebbe conveniente solo a livello economico, ma anche per non occupare un posto nella lista Uefa.