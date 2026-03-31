Inter, offerta per Palestra. Ma il preferito di Chivu è un altro

I nerazzurri a caccia di un esterno destro per la prossima stagione. Piace il terzino dell’Atalanta in prestito al Cagliari

Sorpasso a destra. L’Inter si appresta a rivoluzionare del tutto la fascia rispetto a quella attuale. Il titolare Denzel Dumfries ha una clausola di rescissione da 25 milioni di euro che può fare gola a diversi club della Premier League. La riserva Luis Henrique si è rivelato un flop e potrebbe finire in Turchia al Besiktas. E l’esperto Matteo Darmian in scadenza di contratto è destinato a salutare da svincolato a fine stagione.

In entrata il primo nome sulla lista è quello di Marco Palestra. Fresco di convocazione per la Nazionale maggiore, il terzino destro si sta mettendo in mostra al Cagliari, dove è soltanto in prestito. Il suo cartellino, infatti, è di proprietà dell’Atalanta, che notoriamente è una bottega molto cara. Marotta e Ausilio avrebbero pronta un’offerta da 35 milioni di euro più bonus per provare a convincere i bergamaschi a cederlo.

Probabilmente non saranno sufficienti, ma c’è anche da convincere Chivu. Quest’ultimo stima Palestra, ma il suo favorito sulla fascia è un altro: Moussa Diaby. Il francese già a gennaio fu vicino all’Inter, ma non è stato trovato l’accordo con l’Al Ittihad. Il giocatore, attraverso il suo entourage, continua a proporsi ai nerazzurri. Il tecnico rumeno lo preferisce perché più offensivo e più duttile, potendolo schierare anche dietro le punte.