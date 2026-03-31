Inter, riunione per Bastoni e Calhanoglu: ecco i nomi degli eredi

Il difensore della Nazionale azzurra e il centrocampista turco al centro delle strategie di mercato: via libera alla doppia cessione

Punti fermi dell’Inter del presente, Alessandro Bastoni e Hakan Calhanoglu potrebbero non far parte dell’Inter del futuro. E parliamo di futuro a breve termine, alla fine di questa stagione. La situazione dei due calciatori è per certi versi simile, per altri molto differente. Ma di loro si è parlato nella riunione tra mister Chivu e la dirigenza nerazzurra. E il verdetto è stato il medesimo: non sono incedibili.

Il difensore centrale Azzurro è da tempo nel mirino del Barcellona. I fischi che subisce ad ogni trasferta di Serie A dopo il caso Kalulu, potrebbero spingerlo lontano da Milano, nonostante il suo forte legame con la città e con l’Inter. Il regista turco è corteggiato in patria dal Galatasaray e con un solo anno di contratto, la prossima estate diventa l’ultima occasione per monetizzare dalla sua partenza.

Ovviamente in caso di cessioni, Bastoni e Calhanoglu andranno rimpiazzati. Secondo il Corriere dello Sport, al posto dell’ex milanista potrebbe arrivare un mediano con caratteristiche diverse come Manu Kone: meno qualità e più quantità. In caso di addio del Nazionale italiano, invece, si potrebbe rivoluzionare il modulo dal 3-5-2 al 4-3-3. E quindi l’erede non sarebbe un altro difensore bensì un esterno offensivo come Moussa Diaby. Staremo a vedere.