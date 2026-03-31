Scambio Locatelli-Frattesi: “Idea Juve e Inter tenuta sottotraccia”

I due centrocampisti della Nazionale italiana potrebbero scambiarsi la maglia nella prossima sessione di mercato

Con il campionato di Serie A fermo, le polemiche arrivano dalla Nazionale. Prima il video di Dimarco e Vicario che esultano al passaggio del turno della Bosnia, avversaria stasera dell’Italia nella finale dei playoff Mondiali. Poi la foto in un ristorante di Milano con i giocatori dell’Inter (oltre a Dimarco, Barella, Bastoni e Pio Esposito ma non Frattesi) insieme allo stesso Vicario, obiettivo di mercato e a Manuel Locatelli.

I tifosi della Juventus – molti dei quali sui social network hanno annunciato di tifare contro l’Italia nella speranza di mandare via Gravina dalla Figc – si sono arrabbiati con il loro capitano. A cena con il ‘nemico’ dopo il caso Bastoni-Kalulu sembra un affronto! Ma la Nazionale è più importante di queste cose. Enzo Bucchioni, nel suo editoriale per Tmw, ci vede di più in questa foto. Un indizio di mercato: “Una grande idea tenuta finora sottotraccia è lo scambio tra Frattesi e Locatelli“.

Il centrocampista romano e l’ex Ct direbbero subito di sì: “Spalletti vuole un regista vero come Lobotka e vorrebbe fare di Frattesi il Perrotta della Roma. Dello scambio si era parlato anche in autunno, ma a gennaio non se ne fece nulla perché all’Inter non serviva Locatelli. Vedremo a giugno, quando i nerazzurri dovranno rinnovare la rosa. Il futuro di Calhanoglu è incerto, anche se loro preferirebbero scambiare Frattesi con Manu Kone” conclude il noto giornalista sportivo.