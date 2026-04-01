Calciomercato, i giocatori dell’Inter hanno fatto questo nome alla dirigenza

Sponsorizzato già nella sessione di gennaio, viene considerato un predestinato. Marotta e Ausilio già al lavoro

L’Inter può contare su una squadra di scout di prim’ordine a livello mondiale. Ma chi può dare un suggerimento su un calciatore meglio di un collega giocatore? E’ quello che, secondo quanto riferito da Alfio Musmarra sul suo canale YouTube, sarebbe successo in casa nerazzurra con Marco Palestra. L’esterno destro in prestito al Cagliari dall’Atalanta è da tempo nel mirino del club di Viale della Liberazione.

Dopo la bella prestazione contro la Bosnia, nonostante l’eliminazione dell’Italia, il valore del suo cartellino sarà ulteriormente lievitato. L’idea di Marotta e Ausilio era quella di presentare un’offerta sui 35 milioni di euro più bonus, che probabilmente non sarà sufficiente. “Da quello che so io, alcuni giocatori dell’Inter hanno fatto il nome di Palestra alla dirigenza già per gennaio. E’ un predestinato e si vede”.

Lo stesso Musmarra parla anche di un altro possibile acquisto nerazzurro, stavolta a costo zero. “Il sogno è Palestra, poi c’è Lorenzo Pellegrini che è in scadenza di contratto a giugno con la Roma. Io penso che sia perfetto per il centrocampo dell’Inter, anche se non è più giovane e guadagna 6 milioni di euro a stagione. Sarebbe un bel rinforzo nello stile delle pescate che si facevano prima dell’arrivo di Oaktree“.