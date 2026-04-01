“L’Inter può prendere Lookman”: clamorosa svolta all’Atletico

L’attaccante nigeriano, a lungo corteggiato la scorsa estate, a gennaio ha lasciato l’Atalanta per trasferirsi a Madrid

“Secondo me se l’Inter manda via Thuram e monetizza con la cessione di Bastoni, può riprendere Ademola Lookman“. Il clamoroso annuncio arriva da Paolo Paganini, giornalista sportivo della Rai ed esperto di mercato. L’estate del 2025 è stata quella del tormentone legato al trasferimento del centravanti nigeriano in nerazzurro, poi non andato in porto. Alla fine l’Atalanta lo ha ceduto, ma solo a gennaio e all’Atletico Madrid.

Sembrava ormai un capitolo chiuso, anche se Chivu continua a cercare un attaccante con quelle caratteristiche per cambiare modulo. I Colchoneros lo hanno pagato 35 milioni di euro più 5 di bonus e appare difficile pensare che Simeone possa cedere Lookman dopo pochi mesi. Ma l’Inter sogna anche Nico Paz: “Quando si parla di giocatori del Como, ci si deve ricordare che dietro ci sono club importanti, come il Real Madrid nel suo caso”.

Intervenuto al podcast Maracanà, Paganini parla anche delle cessioni: “Il procuratore di Thuram sta facendo il giro in Germania e Inghilterra: è uno dei probabili partenti. Preso a costo zero, farà fare una bella plusvalenza all’Inter per finanziare il mercato. Bastoni? In Spagna parlano del fatto che il Barcellona stia provando a inserire Dani Olmo nella trattativa, ma i nerazzurri vogliono soltanto cash”.