Non solo Roma, altra big di Serie A su Carlos Augusto: scambio alla pari

Il terzino sinistro brasiliano dell’Inter al centro di molti rumors di mercato. E il rinnovo è ancora lontano

L’Inter rischia di perdere due giocatori in un colpo solo con Carlos Augusto. Sebbene non possa essere annoverato tra i titolarissimi, l’esterno sinistro brasiliano resta uno dei calciatori maggiormente impiegati da Chivu in questa stagione. E lo stesso poteva dirsi fino all’anno scorso con Inzaghi. Questo perché la duttilità tattica fanno dell’ex Monza il sostituto ideale sia di Bastoni come braccetto che di Dimarco sulla fascia.

Per questo Marotta e Ausilio gli stanno proponendo il rinnovo del contratto con adeguamento dell’ingaggio. Ma la fumata bianca appare ancora lontana. Non tanto per una questione economica, quanto di voglia da parte dello stesso Carlos Augusto di essere maggiormente protagonista. Gli estimatori non mancano: in Spagna piace all’Atletico Madrid, mentre in Italia è seguito dalla Roma. Ma c’è anche un’altra pista in Serie A.

Quella che porta al Napoli, dove Spinazzola in scadenza a giugno potrebbe non essere confermato. Per convincere l’Inter a cedere Carlos Augusto, i partenopei potrebbero mettere sul piatto il cartellino di Alessandro Buongiorno, che fatica a trovare spazio con Conte. Ai nerazzurri potrebbe interessare lo scambio, ma soltanto alla pari, trattandosi di due calciatori classe ’99 che non sempre sono titolari. Il Napoli invece valuta il suo giocatore una decina di milioni di euro in più del brasiliano.