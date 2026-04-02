All’Inter come vice Dimarco: affare a zero, l’annuncio UFFICIALE del club

“Raggiunto un accordo consensuale per non rinnovare il contratto in scadenza a fine stagione”

Dimarco ha già un vice, ovvero Carlos Augusto, ma il brasiliano ha mostato il meglio di sé più da braccetto sinistro che da laterale. E poi la sua permanenza all’Inter non è affatto scontata, considerato che ha stoppato il discorso rinnovo: a fine 2025 era quasi tutto fatto, poi il dietrofront.

L’ex Monza vorrebbe più spazio e probabilmente più soldi rispetto ai circa 3 milioni proposti. Non è da escludere che dietro a questo stop possa esserci la ‘mano’ di qualche club: la Roma? La Juve? Piace anche in Spagna, nella fattispecie all’Atletico Madrid.

Mal di pancia Carlos Augusto a parte, l’Inter potrebbe ragionare a prescindere sull’acquisto di un nuovo laterale mancino da affiancare a Dimarco, che abbiamo visto andare in difficoltà quando impiegato di continuo e sempre o quasi per novanta minuti. Inzaghi lo cambiava spesso a mezz’ora dalla fine non perché si fosse rincretinito, ma vallo a spiegare ai capiscers…

Eventualmente i nerazzurri andrebbero su un profilo più giovane di quelli che possono essere proposti nei prossimi mesi. O settimane. Un nome che agenti e intermediari potrebbero sottoporre all’attenzione di Ausilio è quello di Raphael Guerreiro, terzino mancino nato in Francia ma naturalizzato portoghese.

Guerreiro dice addio al Bayern: potrebbe essere offerto anche all’Inter

È un giocatore in là con gli anni, ne ha compiuti 32 lo scorso 22 dicembre, che ha indubbiamente già dato il meglio di sé. Però sarebbe ingaggiabile a zero. Il Bayern Monaco, dove è approdato tre anni fa a titolo gratuito, ha infatti appena ufficializzato che non sarà rinnovato il suo contratto in scadenza il 30 giugno prossimo:

“Il Bayern Monaco e Raphael Guerreiro hanno raggiunto un accordo consensuale per non rinnovare il contratto in scadenza a fine stagione”.

“Desideriamo esprimere la nostra sincera gratitudine a Rapha per il tempo che ha trascorso con noi – ha dichiarato il membro del consiglio direttivo responsabile per l’area sportiva, vale a dire Max Eberl – Abbiamo sempre potuto contare su di lui in campo, ed è una di quelle persone che arricchiscono qualsiasi spogliatoio“.