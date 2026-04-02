Inter, crolla il prezzo di Bastoni: ceduto a questa cifra

Il difensore nerazzurro e della Nazionale verso l’addio a fine stagione: super sconto al Barcellona

Alessandro Bastoni sta vivendo un incubo da cui non riesce a svegliarsi. Tutto è iniziato a San Valentino: con quella esultanza sulla espulsione di Kalulu in Inter-Juventus che gli ipocriti tifosi italiani non gli hanno perdonato. E da allora ad ogni trasferta di Serie A, il difensore centrale nerazzurro è vittima dei fischi del pubblico di casa. Poi l’infortunio nel derby contro il Milan e infine il rosso rimediato in Bosnia-Italia.

Proprio l’errore in Nazionale, viziato da quelli in precedenza di Donnarumma e Mancini, ne hanno fatto il capro espiatorio per la mancata qualificazione ai Mondiali. Dimenticando che Bastoni ha giocato fuori ruolo e che ha dato la sua disponibilità a giocare con un solo allenamento nelle gambe. A Pasqua si torna in campo per una sfida decisiva in chiave scudetto: Inter-Roma. Con Carlos Augusto squalificato, Chivu non può rinunciare a lui.

Guardando al futuro a più lunga scadenza, invece, per Bastoni si profila una cessione nella sessione estiva di calciomercato. Su di lui è forte il pressing del Barcellona che, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport oggi in edicola, potrebbe beneficiare di un forte sconto. Il prezzo sarebbe crollato dai 70-80 milioni di qualche settimana fa a 40-50 milioni di euro più bonus. E’ già tempo di saldi estivi.