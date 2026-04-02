Inter, nome nuovo a centrocampo: subito offerta da 20 milioni

Mossa di calciomercato della dirigenza nerazzurra: Marotta e Ausilio vogliono anticipare la Premier League

Mentre l’Italia era in campo contro la Bosnia, gli osservatori dell’Inter erano in giro per il mondo a visionare profili su cui puntare la prossima stagione. C’è un giocatore che ha ritrovato la Nazionale dopo quasi un anno e mezzo dall’ultima presenza che risaliva a novembre 2024. Stiamo parlando di Samu Costa, 25enne centrocampista che ha disputato le due amichevoli giocate dal Portogallo contro Messico e Stati Uniti.

Il giocatore del Maiorca si è guadagnato la fiducia del commissario tecnico Roberto Martinez a suon di buone prestazioni nella Liga spagnola. Già 5 gol in 26 presenze, sebbene la sua squadra navighi in cattive acque: oggi occupa la terzultima posizione che vorrebbe dire retrocessione. A prescindere da come finirà la stagione degli isolani, Marotta e Ausilio stanno pensando di portarlo a Milano per rinforzare la mediana di Chivu.

Il sito spagnolo fichajes.net rivela che l’Inter ha pronta un’offerta da 20 milioni di euro che difficilmente il Maiorca potrà rifiutare. Anche perché Samu Costa vorrebbe fare il salto di qualità in un club che gioca per vincere dei titoli. Forza fisica, unita a intensità e intelligenza tattica fanno del lusitano un profilo interessante per la dirigenza meneghina, intenzionata a battere sul tempo la concorrenza della Premier League.