Inter-Roma, ancora problemi per Calhanoglu: le ultime

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Il centrocampista turco in campo 90 minuti nella finale playoff contro il Kosovo: da rivitalizzare il polpaccio

Il clima in casa Inter non è dei più felici. La sosta per le Nazionali doveva essere l’occasione per staccare la spina dopo il ko nel derby e i pareggi con Atalanta e Fiorentina. E invece Chivu ritrova almeno sei giocatori con il morale sotto i tacchi: i cinque Azzurri Bastoni, Dimarco, Barella, Frattesi e Pio Esposito, oltre al polacco Zielinski. Tutti hanno mancato la qualificazione ai Mondiali. Solo Hakan Calhanoglu ha potuto esultare.

Inter-Roma, infortunio al polpaccio: Calhanoglu in dubbio
Hakan Calhanoglu a rischio (foto Ansa) – Interlive.it

La sua Turchia ha battuto il Kosovo, ottenendo il pass per la rassegna iridata in Usa, Messico e Canada. Ma il regista nerazzurro ha pagato a caro prezzo la qualificazione. Già nella sfida contro la Romania aveva accusato un problema al polpaccio, che si è ripresentato a Pristina. Come si legge su Tuttosport, Calhanoglu è uscito malconcio dalla sfida di martedì ed il suo polpaccio è da rivitalizzare.

Una bella grana per Chivu, che tra oggi e domani potrà valutare in prima persona le condizioni del centrocampista turco e capire se sarà a disposizione contro la Roma a Pasqua. Di sicuro non ci sarà Carlos Augusto, fermato dal giudice sportivo: il brasiliano sarebbe stato utile a far rifiatare uno tra Dimarco e Bastoni, apparsi fuori forma con l’Italia. A centrocampo Mkhitaryan non è ancora al meglio: Calhanoglu diventa fondamentale.