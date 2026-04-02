Inter-Roma, ancora problemi per Calhanoglu: le ultime

Il centrocampista turco in campo 90 minuti nella finale playoff contro il Kosovo: da rivitalizzare il polpaccio

Il clima in casa Inter non è dei più felici. La sosta per le Nazionali doveva essere l’occasione per staccare la spina dopo il ko nel derby e i pareggi con Atalanta e Fiorentina. E invece Chivu ritrova almeno sei giocatori con il morale sotto i tacchi: i cinque Azzurri Bastoni, Dimarco, Barella, Frattesi e Pio Esposito, oltre al polacco Zielinski. Tutti hanno mancato la qualificazione ai Mondiali. Solo Hakan Calhanoglu ha potuto esultare.

La sua Turchia ha battuto il Kosovo, ottenendo il pass per la rassegna iridata in Usa, Messico e Canada. Ma il regista nerazzurro ha pagato a caro prezzo la qualificazione. Già nella sfida contro la Romania aveva accusato un problema al polpaccio, che si è ripresentato a Pristina. Come si legge su Tuttosport, Calhanoglu è uscito malconcio dalla sfida di martedì ed il suo polpaccio è da rivitalizzare.

Una bella grana per Chivu, che tra oggi e domani potrà valutare in prima persona le condizioni del centrocampista turco e capire se sarà a disposizione contro la Roma a Pasqua. Di sicuro non ci sarà Carlos Augusto, fermato dal giudice sportivo: il brasiliano sarebbe stato utile a far rifiatare uno tra Dimarco e Bastoni, apparsi fuori forma con l’Italia. A centrocampo Mkhitaryan non è ancora al meglio: Calhanoglu diventa fondamentale.