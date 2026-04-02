Inter, UFFICIALE: Chivu perde un altro titolarissimo

Comunicato del club nerazzurro: risentimento muscolare alla coscia destra e niente match con la Roma

Tegola per Cristian Chivu. Il tecnico dell’Inter perde un titolarissimo in vista del big match di Pasqua contro la Roma. Si tratta di Yann Bisseck, difensore centrale tedesco che dovrà restare per qualche giorno ai box. Il comunicato pubblicato sul sito ufficiale nerazzurro non lascia scampo: “Gli esami hanno evidenziato un lieve risentimento muscolare ai flessori della coscia destra“.

Da capire i tempi di recupero, ma sicuramente Bisseck salta Inter-Roma e probabilmente Como-Inter. Per la super sfida di San Siro, mister Chivu in difesa deve già rinunciare allo squalificato Carlos Augusto, mentre a centrocampo migliorano le condizioni di Mkhitaryan, ma la sua presenza contro i giallorossi è tutt’altro che sicura. La buona notizia arriva dal reparto offensivo: capitan Lautaro Martinez è recuperato e sarà regolarmente in campo dal primo minuto contro i capitolini di Gian Piero Gasperini.