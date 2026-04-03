Doppio annuncio choc: “Pippe allucinanti. Inter ha solo tre fenomeni”

Nuovo sfogo dopo l’eliminazione dell’Italia ai playoff Mondiali contro la Bosnia. Tirati in ballo anche i nerazzurri

“Ci sono tanti giocatori scarsi che guadagnano troppo in Serie A. Se l’Irlanda del Nord avesse avuto un paio di buoni giocatori, l’Italia usciva già contro di loro. Hai fatto schifo perché non c’è qualità né personalità. La cosa folle è che qualcuno di loro prende 7-8 milioni a stagione“. Sono alcune delle frasi pronunciate da Antonio Cassano a Viva el Futbol. L’ex attaccante barese si sfoga dopo l’eliminazione contro la Bosnia.

“I giocatori dell’Italia non si devono vergognare: sono scarsi e hanno fatto quello che potevano. Si fanno passare per grandi calciatori quelli che guadagnano tanto alla Roma, al Napoli, al Newcastle o all’Inter. Prendiamo i nerazzurri, ci sono tre fenomeni: Lautaro che ti risolve le partite da solo, Calhanoglu e Dumfries. Gli italiani invece sono scarsi, bisogna accettarlo”.

“Ci ha tenuto in vita l’unico forte che abbiamo: Donnarumma ha fatto trenta parate. Per il resto i giocatori italiani sono delle pippe allucinanti. In Europa devi giocare con le ali che dribblano e non seguendo quegli allenatori falliti che giocano per l’1-0. Mi sono rotto il cazzo della difesa a cinque. L’Italia non può ridursi a questo schifo. Bisogna cambiare tutto: hanno ridotto il calcio italiano a una pattumiera” conclude Cassano.