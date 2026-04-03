Inter, corsa scudetto: “Paura soltanto di noi e degli arbitri”

Napoli e Milan si scontrano a Pasquetta per il ruolo di antagonista della squadra di Chivu nella lotta al tricolore

“Tutta Italia spera che perdiamo lo scudetto. E se vanno avanti a negarci un rigore a partita, soprattutto al 90esimo quando è decisivo, il rischio c’è”. Pensieri e parole di Marco Santin. Il comico della Gialappa’s Band, noto tifoso nerazzurro, ha parlato così in una intervista a Tuttosport: “Paura del Milan? Guardando i derby direi di sì, lo vincono comunque giocano: all’andata dovevano perdere 12-0 e invece hanno vinto 1-0″.

“Non cambierei Chivu con Allegri, le sue partite sono inguardabili. Il Napoli di Conte è una squadra forte, ma con 7 punti di vantaggio, un’Inter normale e degli arbitraggi normali dovrebbero bastare per lo scudetto. In campionato temo soltanto noi stessi e gli arbitri, perché nelle ultime tre settimane ci hanno tolto un sacco di punti. Il calo dei nerazzurri è coinciso con le assenze di Calhanoglu e Dumfries“.

“Ci sono due giocatori che mi hanno deluso in questa stagione. Il portiere Sommer e l’attaccante Thuram, che cammina in mezzo al campo. Bastoni via? Se il Barcellona porta 80 milioni di euro sicuramente va in Spagna, probabilmente si sarà stancato dei fischi. Per quanto riguarda il mercato in entrata, prenderei Manu Kone della Roma a centrocampo e poi un difensore veloce” conclude Santin.