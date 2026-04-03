Inter, dietrofront Oaktree: il primo colpo è un trentenne a 12 milioni

Il fondo americano potrebbe rivedere la sua strategia sul mercato: non solo giovani futuribili, ma anche calciatori pronti

Con l’arrivo di Oaktree al posto di Suning alla guida dell’Inter, il cambio di politica sul mercato dei trasferimenti è stato subito evidente. Nonostante la conferma di Marotta e Ausilio ai loro posti, il club nerazzurro è passato dal prendere giocatori ultra trentenni in scadenza di contratto a puntare sui giovani che possano avere un futuro o essere rivenduti. Ma senza risultati potrebbe esserci un nuovo cambio di rotta.

Con la famiglia Zhang alla presidenza, l’Inter non solo ha vinto uno scudetto, ma ha anche giocato due finali di Champions League. Quest’anno le cose sono andate molto male in campo europeo e senza il tricolore la stagione può essere fallimentare. Oaktree ha capito che serve il giusto mix tra giovani talenti e giocatori esperti. Ecco perché, come riportato dal Corriere dello Sport, i nerazzurri avrebbero iniziato a seguire Pierre-Emile Hojbjerg.

Si tratta di un centrocampista di 30 anni della Nazionale danese (ma con passaporto francese) che milita attualmente nel Marsiglia. Il suo ingaggio, troppo alto per i nuovi parametri del club transalpino, potrebbe spingere l’OM a cederlo per 12 milioni di euro più bonus in estate. In Serie A da tempo viene accostato alla Juventus, ma adesso anche Inter e Roma sarebbero sulle sue tracce. Vedremo chi la spunterà.