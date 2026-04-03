Inter, scambio tutto italiano: due per uno con Barella

Il centrocampista sardo non è più incedibile: un top club pronto a mettere altri due Azzurri sul tavolo della trattativa

La prossima estate l’Inter somiglierà a un supermercato. Tutti i giocatori della rosa attuale sono cedibile, ad eccezione forse del capitano Lautaro Martinez e del giovane bomber Francesco Pio Esposito. Anche dei senatori e leader dello spogliatoio potrebbero salutare. In primis Bastoni, al centro della bufera da quasi due mesi tra il caso Kalulu e l’espulsione in Nazionale. Ma anche Nicolò Barella.

Il numero 23 nerazzurro ha sempre dimostrato grande attaccamento alla maglia, ma le vie del calciomercato sono infinite. In Inghilterra rilanciano la candidatura del Liverpool in vista della prossima stagione. I Reds hanno bisogno di rinforzi a centrocampo a prescindere dalla permanenza o meno di Arne Slot in panchina. E Barella viene considerato un profilo ideale perché in grado di abbinare la fase di interdizione a quella di impostazione.

Come detto, per l’Inter nessuno è incedibile al giusto prezzo. Che per Barella si attesta sopra i 60 milioni di euro. Cifra che il Liverpool proverà ad abbassare con l’inserimento di un paio di contropartite tecniche, entrambe italiane. Da un lato Federico Chiesa, mai sbocciato in Premier, che potrebbe dare a Chivu una nuova opzione in attacco. Dall’altro il difensore Giovanni Leoni, fermato da un grave infortunio in stagione, per il quale i Reds cercano una sistemazione in prestito.