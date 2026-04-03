Inter, sorpresa Chivu: lo fa esordire da titolare con la Roma

Tre ballottaggi per il big match di Pasqua in Serie A. Intanto tutta la dirigenza nerazzurra è ad Appiano Gentile

Più che l’allenatore, Cristian Chivu dovrà fare lo psicologo in questa settimana. La delusione per l’eliminazione dell’Italia ai playoff dei Mondiali è fortissima. E dei cinque giocatori prestati alla Nazionale Azzurra da parte dell’Inter, più della metà dovrà giocare domenica nel posticipo contro la Roma. Anche per questo, come svela la Gazzetta dello Sport, i dirigenti nerazzurri hanno fatto visita alla squadra ad Appiano Gentile.

Marotta, Ausilio e Baccin hanno voluto parlare alla squadra ed in particolare a Bastoni, Barella, Dimarco, Frattesi, Pio Esposito e Zielinski. Il messaggio è chiaro: voltare pagina e concentrarsi sulla corsa scudetto. Occorre una resurrezione a Pasqua dopo gli scarsi risultati prima della sosta. A tal proposito Chivu sta pensando alla formazione da schierare contro la squadra di Gasperini, con tre ballottaggi e una possibile sorpresa.

Dopo 30 giornate passate tra panchina e infermeria, alla 31esima potrebbe esordire da titolare in questa stagione Matteo Darmian per rimpiazzare l’infortunato Bisseck. L’alternativa è Acerbi con Akanji spostato a braccetto destro. A centrocampo da valutare Calhanoglu: non dovesse farcela, spazio a Sucic con Zielinski in regia. Infine in attacco rientra Lautaro Martinez, con Thuram e Pio Esposito a giocarsi una maglia per affiancare il capitano.