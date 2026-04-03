Via solo per City o Real: più vicino il rinnovo con l’Inter

Dal possibile addio al prolungamento del contratto: è cambiata la vita del difensore nerazzurro

Il calcio è pieno di sliding doors nella carriera dei giocatori. Lo sa bene Yann Bisseck, divenuto un punto fermo dello scacchiere di Cristian Chivu a partire da metà dicembre circa. Nella trasferta contro il Genoa, torna titolare dopo quattro giornate in cui aveva collezionato appena 22 minuti in Serie A. Segna il gol che sblocca la partita con l’Inter e mette a tacere i rumors che riguardavano la sua cessione.

Perché dopo un’annata da comprimario con Inzaghi, il difensore centrale tedesco rischiava il bis con Chivu. E già si pensava di monetizzare nella sessione invernale di calciomercato con il suo trasferimento in Premier League. Invece adesso Bisseck è considerato un titolarissimo nerazzurro e la sua assenza per infortunio contro la Roma a Pasqua (e forse anche contro il Como la settimana successiva) rischia di pesare nella corsa scudetto.

Intanto il sito Tmw rivela che ci sono trattative per il rinnovo del contratto. L’idea di Marotta e Ausilio è quella di blindare l’ex Aarhus spostando la scadenza dal 2029 al 2031, con un adeguamento dell’ingaggio che passerebbe dagli attuali 1,5 milioni di euro netti a stagione a 2,5 milioni più bonus. A sua volta Bisseck è molto felice di restare a Milano e avrebbe lasciato l’Inter solo per un top club mondiale come il Manchester City o il Real Madrid.