Il pupillo di Chivu impazzisce: reazione e calcio nelle palle | VIDEO

Immagini scioccanti che stanno già facendo il giro del mondo. Gesto brutto che avrà delle conseguenze

Lo ha chiesto fortemente a gennaio senza essere accontentato. Lo chiederà nuovamente in estate. Cristian Chivu ha poche pretese sul mercato, ma molto precise. Una riguarda Moussa Diaby, esterno offensivo francese che piace tantissimo al tecnico rumeno per diversi motivi, sia tecnici che tattici. Da un lato è veloce e sa dribblare; dall’altro può giocare sia sulla fascia che dietro le punte.

Dal canto suo Diaby sarebbe più che felice di trasferirsi a Milano, ma va trovato l’accordo economico con l’Al Ittihad. Il club saudita allenato da Conceicao non è intenzionato a fare sconti né a lasciarlo partire se prima non avrà trovato un sostituto all’altezza. Da qui a giugno c’è tutto il tempo per farlo e per accontentare anche Chivu.

Intanto Diaby si è reso protagonista di un brutto gesto nella gara di ieri in casa contro l’Al Hazem. Al minuto 34 del primo tempo il giocatore transalpino è stato espulso per un fallo di reazione su Al Dakheel. Come si vede nel video qui sopra, ha colpito l’avversario con un calcio dove fa più male. L’Al Ittihad ha vinto lo stesso 1-0, ma ora Diaby rischia una lunga squalifica.