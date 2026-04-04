Inter, da Vicario al centravanti: la formazione dei nuovi acquisti

Rivoluzione di calciomercato in estate: undici giocatori nuovi ad Appiano Gentile, ecco come giocherebbero

Meno di due mesi alla fine del campionato e della stagione. L’Inter ha ancora tantissimo da giocarsi: a otto giornate dalla fine è prima in Serie A e punta al suo ventunesimo scudetto. E poi c’è anche la Coppa Italia che potrebbe essere la ciliegina sulla torta nerazzurra. Poi sarà rivoluzione. Tanti i calciatori in uscita tra quelli in scadenza di contratto e quelli che verranno ceduti per fare cassa. Altrettanti quelli in entrata.

Tanto che si potrebbe quasi creare una nuova formazione da zero con soltanto i nuovi acquisti. In porta l’obiettivo numero uno, ormai da tempo, è Guglielmo Vicario del Tottenham. Il reparto difensivo è quello che ha più bisogno di essere rifondato. Se Chivu dovesse passare alla difesa a quattro, si potrebbero ipotizzare gli Azzurri Palestra e Calafiori sulle fasce, con Gila e Solet (oppure Ordonez e Muharemovic) al centro.

In mediana è praticamente certo il ritorno di Aleksandar Stankovic dal Club Brugge pagando la clausola di riacquisto. Accanto a lui magari un Goretzka a costo zero. All’Inter e a Chivu servono poi giocatori offensivi bravi nel dribbling e nelle accelerazioni: da Diaby a Nico Paz passando per Chiesa, i nomi abbondano. Manca solo il centravanti per completare l’opera: magari uno sgarbo alla Juve andando a prendere Vlahovic svincolato.