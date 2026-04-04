“Inter, fatta al 99%”. Oaktree autorizza Marotta a prendere due big

Il fondo americano vaglia le strategie di calciomercato con il presidente e il Ds Ausilio. Ecco i primi colpi

In casa Inter c’è la sensazione che a giugno si potrà chiudere un ciclo. Ed è ovvio che si voglia farlo nel migliore dei modi, con la conquista del 21esimo scudetto. Poi in estate sarà inevitabile una rivoluzione sul mercato: tanti over 30 saluteranno Appiano Gentile. L’idea è quella di ringiovanire la rosa, ma anche di rinforzarla. Il presidente Beppe Marotta e il direttore sportivo Piero Ausilio sono già al lavoro.

Come si legge su Tuttosport oggi in edicola, tra i reparti che subiranno più cambiamenti c’è il centrocampo. Mkhitaryan è in scadenza di contratto, Frattesi vuole andare via per giocare di più, Calhanoglu è corteggiato in patria e Diouf potrebbe andare in prestito. In entrata un colpo va solo ufficializzato: “Al 99% tornerà Aleksandar Stankovic, di per sé differente come profilo rispetto ai mediani oggi in organico”.

Lo stesso quotidiano torinese svela il resto dei piani dell’Inter, con investimenti importanti in vista: “Il fondo Oaktree ha già fatto capire a Marotta che la prossima estate potrà mettere a segno un paio di colpi di una certa portata. Anche perché non sono da escludere cessioni che portino nelle casse del club nerazzurro addirittura 100 milioni di euro“.