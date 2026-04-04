Lautaro torna e parla da capitano: “Serve un altro atteggiamento”

Il capitano dell’Inter partirà titolare contro la Roma dopo oltre un mese di assenza forzata a causa dell’infortunio al soleo della gamba sinistra

Lautaro torna dopo un mese più agguerrito che mai. Parole importanti, parole da capitano, messaggio chiaro e tondo ai compagni alla vigilia di Inter-Roma e in vista di questo rush finale di stagione in cui la squadra si giocherà tutto. Faccia compresa.

“Nazionali italiani delusi? Siamo vicini a loro, ma è importante che abbiano già la testa tutta sull’Inter. Il calcio è così, bisogna voltare pagina. Davanti abbiamo due obiettivi importanti (Scudetto e Coppa Italia, ndr) e non c’è tempo per pensare a ciò che successo. Bisogna pensare a ciò che viene, è troppo importante per noi“.

Un caso o meno, resta il fatto che senza Lautaro l’Inter ha smesso di vincere. E i compagni di reparto, eccetto Pio Esposito, sono andati in crisi di gol: “Non penso che i risultati siano dipesi dalla mia assenza, perché un calo in stagione può starci. Adesso, ripeto, bisogna cambiare marcia e mostrare un altro atteggiamento. Siamo primi, vuol dire che finora abbiamo fatto le cose per bene finora. Dobbiamo lasciarci tutto alle spalle. Ora abbiamo due obiettivi davanti e mi fido di tutti i compagni, dello staff e della gente che lavora intorno a noi”.

🔥🔥CHIVU VA ALL’ATTACCO! “La gogna mediatica post Inter-Juve non l’ho più vista altrove. Se gli episodi sono a favore nostro, parte la gogna mediatica e si mette in piazza l’Inter per tirare sassi. Se sono contro, stanno tutti zitti” pic.twitter.com/YmkNTAOmZV — INTERLIVE.IT (@interliveit) April 4, 2026

Il rientro di Lautaro potrebbe far comodo in primis a Thuram, la brutta copia di se stesso nelle ultime partite, per non dire in tutta questa stagione: “Se gli sono mancato? In America però non c’ero – ha risposto sorridendo l’argentino, riferendosi al gol segnato dal francese nell’amichevole contro la Colombia – Quando scende il livello di squadra, anche a livello individuale poi si fa più fatica. Bisogna tirare fuori qualcosa da dentro, quello che ci è mancato nell’ultimo periodo”.