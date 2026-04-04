Operazione e stagione finita per Calligaris: “Tornerò presto”

Quest’anno il portiere dell’Inter Under 23 è stato convocato più di una volta in prima squadra

Finisce in anticipo la stagione di Alessandro Calligaris, portiere dell’Inter Under 23 che Chivu ha convocato più volte in questa stagione. Dalla gara di Champions con l’Arsenal al derby d’andata con il Milan, il classe 2005 è stato aggregato alla prima squadra – accomodandosi sempre in panchina – quando sono mancati a turno Di Gennaro, Pepo Martinez e Yann Sommer.

Ventuno le presenze nella squadra di mister Vecchi, il quale dovrà fare a meno di lui a partire dalla gara di oggi in casa della Pro Vercelli. L’obiettivo non può che essere una vittoria, che la seconda squadra nerazzurra non ottiene dalla bellezza di dieci partite.

Il classe 2005 di Udine, come riferisce l’Inter con una nota ufficiale, “si è sottoposto oggi (venerdì 3 aprile, ndr) ad intervento chirurgico al gomito del braccio sinistro. L’intervento è perfettamente riuscito: dopo un periodo di riposo, comincerà la fase riabilitativa”.

Calligaris su Instagram dopo l’operazione: “Ci vediamo presto”

“Ci vediamo presto”, ha scritto Calligaris su Instagram a corredo di una foto che lo ritrae sorridente dopo l’operazione al gomito. All’Inter da sette anni, ovvero da quando era ancora un ragazzino, l’estremo difensore friulano ha un contratto col club nerazzurro fino a giugno 2029.