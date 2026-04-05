Inter, allarme Chivu: “Tre titolari in condizioni atletiche spaventose”

Stasera il big match contro la Roma: il tecnico rumeno deve fare i conti con giocatori messi molto male

Oggi è Pasqua, ma per favore niente sorprese! L’Inter scende in campo a San Siro nella super sfida della 31esima giornata di Serie A contro la Roma. L’obbligo, più che l’obiettivo, è quello di tornare a vincere dopo aver raccolto appena tre punti tra Milan, Atalanta e Fiorentina. Un altro passo falso rischierebbe di aprire una vera crisi e di mettere in discussione la conquista dello scudetto.

Ma per Chivu e la sua squadra non sarà affatto una passeggiata affrontare gli uomini di Gasperini. C’è chi vede addirittura favoriti i giallorossi: “Per me vince la Roma, perché è vero che ha tanti infortunati, ma li ha anche l’Inter. In più i nerazzurri hanno sei calciatori che tornano con il morale sotto i tacchi per l’esclusione dai Mondiali” ha detto il giornalista sportivo Giancarlo Padovan a Radio Radio.

“Non solo, ma Chivu ha giocatori in condizioni atletiche spaventose come Dimarco, Barella e lo stesso Bastoni, che ai problemi fisici aggiunge quelli di carattere psicologico. E’ una partita che può riaprire definitivamente il discorso scudetto anche per una tra Napoli e Milan. E tra le due vedo meglio la squadra di Conte per il recupero dei calciatori e per il calendario favorevole” conclude Padovan.