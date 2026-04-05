Inter-Roma 6-3 sul mercato, affare da nove giocatori: due new entry

Avversarie sul campo e possibili alleate nei trasferimenti: Ausilio e Massara pronti a chiudere diverse operazioni

Questa sera Inter e Roma si affrontano allo stadio Meazza nel posticipo di Pasqua che mette in palio tre punti fondamentali per i rispettivi obiettivi. I nerazzurri di Chivu devono tornare al successo per allungare in classifica su Napoli e Milan che si scontreranno tra loro domani sera, mentre i giallorossi di Gasperini devono fare il colpaccio per mettere in cascina punti preziosi per il quarto posto che vale la Champions.

Il big match di San Siro può essere anche l’occasione per le due dirigenze di fare il punto in vista della sessione estiva di calciomercato. Entrambe hanno obiettivi nell’altra squadra. Ai capitolini non dispiacerebbe l’idea di riportare a casa Davide Frattesi per avere un centrocampista incursore. E poi il Ds Massara dovrà rifare le fasce: come vi abbiamo svelato, piace Carlos Augusto a sinistra. E magari potrebbe essere fatto un pensiero per l’altro brasiliano Luis Henrique a destra.

A Piero Ausilio, invece, piacciono almeno quattro romanisti: il portiere Svilar è un sogno molto costo per rimpiazzare Sommer. Ndicka invece può essere un’idea come braccetto di sinistra in caso di cessione di Bastoni. A centrocampo piace da tempo Manu Kone, mentre come colpi a costo zero si monitorano le situazioni di Celik e Pellegrini. L’Inter cerca pure un trequartista forte nel dribbling e allora il pensiero potrebbe andare su Matias Soule.