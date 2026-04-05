Lautaro, quanto ci sei mancato! Roma distrutta da un’Inter affamata e Chivu rivede lo Scudetto più vicino

L’Inter di Cristian Chivu affronta la Roma di Gasperini nella trentunesima giornata di Serie A. Segui la cronaca del match Live

L’Inter ospita la Roma a San Siro nel posticipo della domenica di Pasqua valido per la 31esima giornata del campionato di Serie A, dodicesimo turno del girone di ritorno. Una super sfida tra due formazioni in piena lotta per i rispettivi obiettivi di vertice che sarà diretta dall’arbitro Simone Sozza della sezione di Seregno.

Da un lato i nerazzurri di Cristian Chivu vogliono rialzarsi dopo i due pareggi di fila contro Atalanta e Fiorentina che hanno fatto seguito al ko nel derby. Servono tre punti per allungare di nuovo in vetta alla classifica e sfruttare lo scontro diretto di domani tra le inseguitrici Napoli e Milan.

Dall’altro lato i giallorossi di Gian Piero Gasperini, che invece sono reduci dal successo sul Lecce dopo l’eliminazione dall’Europa League, hanno bisogno di un’altra vittoria per continuare la corsa a tre con Como e Juventus al quarto posto che vale la qualificazione alla prossima Champions.

All’andata i meneghini si sono imposti con il risultato di 1-0 grazie al gol messo a segno da Ange-Yoan Bonny in avvio di gara. La partita sarà trasmessa in televisione e sarà visibile su tutti i dispositivi in diretta e in esclusiva sulla app di Dazn. Interlive.it vi offre il match dello stadio Giuseppe Meazza tra Inter e Roma live in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI INTER-ROMA

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Lautaro, Thuram. All.: Chivu

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Rensch, Cristante, Pisilli, Celik; Soulé, Pellegrini; Malen. All.: Gasperini