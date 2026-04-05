PAGELLE INTER-ROMA 5-2: il ritorno di Lautaro fa bene anche a Thuram, Bastoni non al meglio

Top e Flop del big match del Meazza valevole per la 31esima giornata di Serie A

L’Inter annienta la Roma e allunga a +9 e +10 su Milan e Napoli che domani si affronteranno al Maradona. Lautaro torna dopo quasi due mesi e subito trascina una squadra che nel primo tempo sembra rivedere i fantasmi dell’ultimo mese.

Un missile di Calhanoglu li scaccia via prima dell’intervallo, poi nella ripresa la valanga nerazzurra travolge l’undici di Gasperini: doppietta del capitano, poi Thuram (due assist) e Barella per la cinquina che riavvicina la squadra allo Scudetto.

PAGELLE INTER-ROMA

TOP

LAUTARO – La sua assenza si è sentita tantissimo, idem la sua presenza stasera. Due gol pesanti di un giocatore simbolo, di un giocatore insostituibile per carisma e leadership.

THURAM – Il ritorno di Lautaro fa risorgere in primis lui. Due assist, un gol e prestazione in crescendo: servirà anche lui in questo decisivo rush finale.

CALHANOGLU – Troppo importante pure a mezzo servizio. Il suo meraviglioso gol cambia totalmente l’inerzia della partita.

FLOP

BASTONI – Lo abbiamo visto ancora piuttosto frastornato e troppo a testa bassa, oltre che poco reattivo. Non sta benissimo, in panchina metterà del ghiaccio sulla caviglia sinistra, Chivu non insiste togliendolo a inizio ripresa e regalandogli gli applausi di tutto San Siro.

TABELLINO INTER-ROMA 5-2

Marcatori: 2′ e 52′ Lautaro Martinez, 41′ Mancini, 47′ Calhanoglu, 55′ Thuram, 63′ Barella, 70′ Pellegrini

INTER (3-5-2): Sommer 6,5; Akanji 7, Acerbi 7, Bastoni 5 (58′ Darmian 6); Dumfries 6, Barella 7, Calhanoglu 8 (66′ Sucic 5,5), Zielinski 7 (75′ Mkhitaryan s.v.), Dimarco 7; Lautaro 8 (58′ Bonny 5,5), Thuram 7,5 (66′ Pio Esposito 6). All.: Chivu

ROMA (3-4-2-1): Svilar 5,5; Mancini 6,5 (46′ Ghilardi 5), Ndicka 4, Hermoso 5,5 (81′ Ziolkowski s.v.); Rensch 5 (58′ Tsimikas 6), Cristante 5,5, Pisilli 6,5, Celik 4; Soulé 6(64′ El Shaarawy 6), Pellegrini 6; Malen 6. All.: Gasperini

ARBITRO: Sozza di Seregno

AMMONITI: Pisilli