Inter-Roma, frecciata all’avversario a fine partita: “Ora godo io”

La larga vittoria di Pasqua dei nerazzurri è servita anche a prendersi una rivincita personale contro un giocatore giallorosso

L’Inter cala il pokerissimo contro la Roma. Vittoria ampia e convincente della squadra di Cristian Chivu, che rifila cinque reti all’ex Gasperini. Non c’è più Inzaghi, non allena più l’Atalanta, ma il tecnico di Grugliasco continua a essere umiliato ogni volta che ritorna a San Siro. Dalla doppietta di Lautaro Martinez, al ritorno al gol (più due assist) di Thuram, alla perla di Calhanoglu fino alla ciliegina di Barella: voti alti per tutti.

E dall’altra parte, ovviamente, voti bassi per tutti. In particolar modo in difesa: dal portiere Svilar a Hermoso e soprattutto Ndicka, andato in difficoltà contro la ThuLa prima e contro Bonny poi. Al triplice fischio finale, sul suo profilo Instagram, la ‘vendetta’ di Yann Bisseck, che ha postato una foto della vittoria dell’Inter con il messaggio: “Ora godo io“.

Come sottolinea Sport Mediaset, la frecciata del difensore tedesco è rivolta proprio al Nazionale ivoriano. Il riferimento è a Inter-Roma della passata stagione, con la vittoria capitolina viziata dall’errore di arbitro e Var che ignorarono un fallo da rigore dello stesso Ndicka su Bisseck. Errore ammesso anche dall’AIA ma non dal centrale africano che disse: “Per me non era da penalty, le marcature si area si fanno così. E’ da 50 e 50″. Cinque sberle per ricordargli che non è così.