Inter, tegola Chivu: Bastoni di nuovo infortunato

Il difensore centrale nerazzurro è uscito dopo meno di un’ora di gioco contro la Roma: ecco cosa è successo

L’Inter torna alla vittoria e scaccia la crisi in cui rischiava di entrare prima della sosta per le Nazionali con la sconfitta nel derby e i pareggi (viziati da errori arbitrali) contro Atalanta e Fiorentina. Cinque gol rifilati alla Roma in una gara sulla carta tutt’altro che semplice per tanti motivi. Ma la squadra di Chivu, guidata dal rientrante Lautaro Martinez, ha risposto alla grande.

Tutto bello? Quasi tutto. Perché la nota negativa potrebbe arrivare da Alessandro Bastoni. La sua prestazione è stata buona, ma è stato sostituito da Darmian al minuto 58 (tra l’ovazione del pubblico di San Siro) e non per scelta tecnica. Appena giunto in panchina, il difensore mancino ha avuto un colloquio con lo staff medico, che gli ha applicato una borsa del ghiaccio sulla caviglia dolorante, la stessa infortunata contro il Milan.

Da capire se oggi o domani Bastoni farà gli esami strumentali per capire l’entità dell’infortunio. Il rischio è che debba saltare la trasferta di domenica prossima contro il Como. Una sfida in cui Chivu potrebbe essere costretto a rinunciare ancora a Bisseck, fuori con la Roma per un risentimento muscolare. Tornerà invece a disposizione Carlos Augusto, che ha scontato il turno di squalifica contro i giallorossi.