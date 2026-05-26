L’Inter ha già bloccato il sostituto di Bisseck: i dettagli | INTERLIVE

Incerta la permanenza in nerazzurro del difensore tedesco: diversi gli estimatori tra Germania e Inghilterra

Tra i sacrificabili l’estate scorsa, Bisseck alla fine è rimasto ad Appiano riuscendo a conquistarsi la fiducia di Chivu. Nel giro di qualche mese il tedesco è diventato uno dei punti fermi dell’Inter, limitando al minimo i suoi difetti ed esaltando, al contempo, i suoi pregi.

La permanenza in nerazzurro del tedesco non è però scontata: di recente è passato all’agenzia di Giovanni Branchini, un intermediario molto forte in Germania (in casa Bayern soprattutto, un club non a caso…) e Inghilterra, dove insomma l’ex Aarhus vanta diversi estimatori. C’è inoltre la questione rinnovo con adeguamento del contratto in scadenza comunque a giugno 2029.

In questi anni di gestione Marotta, tuttavia, l’Inter è quasi sempre riuscita a non farsi cogliere impreparata. Per un giocatore che partiva, c’è stato pressoché subito un sostituto: il più delle volte è andata bene, se non di lusso.

Come raccolto da Interlive.it, anche stavolta sarà così, con il rimpiazzo di Bisseck che è già stato individuato e bloccato. È un nome abbastanza in hype, come dicono i giovani, in questo periodo: Oumar Solet. L’Inter ha trovato un accordo contrattuale coi suoi agenti.

Inter, Solet il sostituto di Bisseck

Si tratta ora con l’Udinese, che valuta il francese ex Salisburgo tra i 25 e i 30 milioni. I Pozzo viaggiano verso l’ennesima super plusvalenza, considerato che il 26enne è stata una scommessa a costo zero.

Prima di chiudere del tutto, però, il club di viale della Liberazione attende di conoscere la decisione del giudice sul rinvio a giudizio o meno del classe 2000 accusato di violenza sessuale. Il pm della Procura di Udine ha chiesto l’archiviazione e, stando a quanto filtra, archiviazione sarà.

Va detto che l’Inter vuole prendere Solet senza attendere una eventuale partenza di Bisseck. Sulla carta Solet andrà a fare coppia con il tedesco per quanto riguarda il ruolo di braccetto destro (con Akanji dirottato al centro), anche se a Udine ha giocato pure sul centro-sinistra.

Bloccato anche Muharemovic, ma…

A proposito di centro-sinistra, l’Inter ha/aveva bloccato pure Muharemovic del Sassuolo. Il bosniaco, però, era ed è legato alla cessione, oggi remota date le richieste interiste, di Alessandro Bastoni. A meno che non vada via Carlos Augusto: il brasiliano vorrebbe una nuova esperienza (l’obiettivo Juve è complicato per ovvie ragioni), perché è conscio del fatto che all’Inter continuerà ad essere una alternativa e non un titolare.