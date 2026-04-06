Inter, tornano i colpi a parametro zero: uno per reparto

Nuovo cambio di strategia sul mercato per i nerazzurri. Rosa da rivoluzionare, Marotta potrà prendere qualche svincolato

Parziale ritorno al passato per l’Inter. Dopo anni in cui gli uomini mercato nerazzurri sono stati costretti a puntare quasi esclusivamente sui parametri zero, adesso il fondo Oaktree ha dato il benestare a Marotta e Ausilio a fare nuovi investimenti. Ma in estate saranno tanti i giocatori a lasciare Appiano Gentile e molti non porteranno soldi nelle casse nerazzurre, andando via alla scadenza del contratto il 30 giugno.

Non tutti potranno essere rimpiazzati con grandi colpi e quindi perché non tornare a pensare agli svincolati? L’idea è quella di prenderne uno per reparto, a cominciare dalla difesa. Ibrahima Konate è stato accostato all’Inter ma, a parte l’ingaggio altissimo richiesto dal francese, sembra destinato a rinnovare col Liverpool. Più facile arrivare a Marcos Senesi, argentino (con passaporto italiano) pronto a lasciare il Bournemouth. Possibile derby con la Juve per lui.

A centrocampo c’è l’imbarazzo della scelta, ma il preferito resta Leon Goretzka del Bayern Monaco, seguito dall’ex milanista Franck Kessie, ora all’Al Ahli. L’alternativa italiana porta a Lorenzo Pellegrini della Roma, mentre non arrivano conferme sul brasiliano Casemiro. In attacco, più che un centravanti vero come potrebbe essere Vlahovic, l’idea è quella di prendere un trequartista o fantasista. Bernardo Silva del Manchester City sarebbe l’opzione migliore.