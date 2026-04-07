Fischi a Bastoni, Biasin rivela: “Cessione a due condizioni”

Il giornalista sportivo tifoso interista svela il futuro del difensore nerazzurro nel mirino del Barcellona

La standing ovation di San Siro al momento della sostituzione. L’abbraccio di Barella dopo il quinto gol. Il mondo Inter si sta stringendo intorno ad Alessandro Bastoni, preso di mira dal resto dell’Italia. La sua ‘colpa’ è di aver fatto quello che fanno tutti: accentuare un fallo subito contro la Juventus. E poi aver rimediato un’espulsione in Nazionale per rimediare agli errori di Donnarumma e Mancini, provando ad evitare un gol.

Contro la Roma è tornato titolare e per quasi un’ora ha disputato una buona gara. Il problema alla caviglia rimediato contro il Milan, però, non è ancora alle spalle e la sua presenza domenica prossima contro il Como è in dubbio. Intanto continuano i rumors su un possibile addio. Sul tema è intervenuto anche il giornalista sportivo e tifoso nerazzurro Fabrizio Biasin: “Conoscendo Bastoni, non penso che voglia andare via per i fischi. E’ un ragazzo perbene che non ha paura di affrontare certe cose”.

Eppure in Spagna ogni giorno rilanciano la candidatura del Barcellona. “Il suo entourage ascolta le offerte e sappiamo che a certe cifre le squadre di Serie A non possono dire di no – prosegue Biasin – Ma Bastoni non è andato mai dall’Inter a dire di volersene andare. Per una sua cessione servono due condizioni: primo lui deve chiedere il trasferimento e secondo deve arrivare una proposta senza senso. Non perché valga 80 milioni, ma perché i nerazzurri se lo tengono volentieri”.