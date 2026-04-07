Inter, accuse clamorose a Chivu: “Patetico vittimismo”

Il tecnico nerazzurro, al pari del presidente Marotta, sotto attacco dopo il successo contro la Roma

Tutta Italia sperava in un altro passo falso dell’Inter a Pasqua. E invece in una partita senza casi arbitrali, i nerazzurri di Cristian Chivu hanno schiantato la Roma con un netto 5-2. La sconfitta del Milan a Napoli a Pasquetta, poi, ha portato da 6 a 7 i punti di vantaggio sulla prima inseguitrice, che adesso è la squadra di Conte. E’ già partita di nuovo la corsa a dire che il discorso scudetto e chiuso, ma non solo.

Arrivano accuse scioccanti contro Chivu ma anche Beppe Marotta. Nel suo editoriale sul Messaggero Veneto, Giancarlo Padovan scrive che i due non sono gli uomini “più lineari e coerenti del mondo: le parole su Bastoni sono piene di patetico vittimismo“. Ovviamente il tecnico e il presidente nerazzurri, ancora una volta, si erano schierati al fianco del difensore della Nazionale azzurra, al centro di un linciaggio mediatico senza senso.

“Lo scudetto è andato – prosegue Padovan – Proprio quando la crisi dell’Inter stava diventando una cosa seria, Lautaro, Thuram e Calhanoglu (mentre Barella è stato solo di contorno) hanno travolto la Roma. E’ rimasto solo uno scoglio: il Como di Fabregas, che si sta giocando il quarto posto con la Juve. Ma lo slancio e la condizione con cui l’Inter arriva all’appuntamento sono notevoli”.