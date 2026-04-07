Inter, la ThuLa è acciaccata: cinque in dubbio per Como

Sia Lautaro Martinez che Thuram sono usciti con problemi fisici dal match contro la Roma. Altri tre da valutare

L’Inter è rinata a Pasqua con il netto 5-2 inferto alla Roma. Tanti hanno sottolineato che il ritorno alla vittoria è coinciso con il rientro di Lautaro Martinez. E in effetti il Toro di Bahia Blanca ha impiegato appena un minuto per sbloccare la partita di San Siro. Poi nella ripresa ha siglato la doppietta che di fatto ha chiuso il match. Entrambi i gol su assist di Marcus Thuram, che poi di testa ha timbrato a sua volta il cartellino.

Il popolo nerazzurro esulta grazie alla ThuLa e ora c’è un po’ meno paura di subire la rimonta scudetto da parte del Napoli, che ha vinto lo scontro diretto col Milan. Ma la salita non è ancora finita: domenica c’è il Como di Fabregas. Derby lombardo per il quale va fatta la conta dei giocatori. Lautaro e Thuram sono usciti acciaccati dalla sfida coi giallorossi.

L’argentino ha accusato problemi al polpaccio sinistro e alla coscia destra, il francese invece deve valutare il ginocchio. Bisseck sicuramente assente per il risentimento muscolare che lo ha costretto in tribuna già contro la Roma. Da valutare Bastoni, sempre alle prese con il problema alla caviglia. E’ pronto Carlos Augusto, anche se Chivu vorrebbe schierarlo al posto di Dimarco, che avrebbe bisogno di rifiatare. Due giorni di riposo e da domani si pensa al Como.