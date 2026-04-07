Punita l’Inter dopo la gara con la Roma: 8 giornate di squalifica dal Giudice sportivo

Le decisioni dopo la 31esima giornata di Serie A

Sono arrivate le decisioni del Giudice sportivo in merito alla 31esima giornata del campionato di Serie A disputatasi tra venerdì scorso, Pasqua e Pasquetta. Nel complesso sono otto le giornate di squalifica.

Due giornate e multa da 5mila euro a Maleh della Cremonese, espulso nel finale della gara col Bologna, “per avere inoltre, al 49° del secondo tempo, colpito al volto un calciatore avversario con il pallone non a distanza di giuoco”.

Una giornata di stop, invece, è stata comminata a Ferguson (Bologna), Gudmundsson e Fagioli (Fiorentina), Suslov (Verona), McKennie (Juventus) e Pellegrino (Parma). Per quanto riguarda l’Inter, infine, il Giudice sportivo le ha inflitto una ammenda di 5mila euro “per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, rivolto ripetutamente all’allenatore della squadra avversaria (ovvero Gasperini, ndr) cori insultanti”.