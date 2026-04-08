Calciomercato Inter, oltre 60 milioni dalla cessione di tre riserve

Il fondo Oaktree è pronto a stanziare 40 milioni di euro in estate, il resto arriverà dalle partenze. Non solo dei big

L’Inter continua a viaggiare necessariamente su due binari paralleli. Da un lato Chivu e la squadra sono concentrati sul campo e sulla conquista del 21esimo scudetto. E magari anche della decima Coppa Italia. Dall’altra gli uomini mercato Marotta e Ausilio lavorano già sulla rosa della prossima stagione. A tal proposito la Gazzetta dello Sport rivela che il fondo Oaktree stanzierà 40 milioni di euro per i nuovi acquisti.

Considerati i tanti giocatori da rimpiazzare, a partire dai cinque in scadenza di contratto, sembra una cifra bassa. Il resto dei soldi arriverà dalle cessioni, non solo e non necessariamente da quelle dei big. In questi giorni si parla tanto di Bastoni e Thuram, ma ci sono tre riserve che potrebbero lasciare Appiano Gentile e portare oltre 60 milioni di euro nelle casse del club nerazzurro.

In primo luogo Davide Frattesi: già vicino all’addio a gennaio, il centrocampista romano è destinato a partire. Ha estimatori in Serie A e all’estero: l’Inter lo valuta 25 milioni di euro. Stessa cifra che in Viale della Liberazione chiedono per l’esterno destro brasiliano Luis Henrique, che piace in Turchia in Premier League. Attenzione anche al secondo portiere Josep Martinez, pronto a fare le valigie per tornare titolare: valutazione di 12-13 milioni.