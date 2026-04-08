Calciomercato, un esonero in Serie A rovina i piani dell’Inter

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Per Chivu è uno degli obiettivi principali per la prossima stagione, Marotta e Ausilio hanno già intavolato la trattativa

La roboante vittoria per 5-2 sulla Roma potrebbe avere conseguenze anche fuori dal campo per l’Inter. Non c’è dubbio che il ritorno al successo sia stato decisivo nella corsa scudetto: i punti di distanza dalla prima inseguitrice ora sono 7 e manca una giornata in meno. Insomma, niente è ancora sicuro, ma si è fatto un altro passo verso il tricolore. Dall’altra parte, di contro, si apre una crisi in casa giallorossa.

Calciomercato Inter, l'esonero di Gasperini incide sull'affare Kone
Mercato Inter dipende da un esonero – Grafica Interlive.it

Come sempre accade, il primo sul banco degli imputati è l’allenatore Gian Piero Gasperini. Se nella prima parte della stagione si era persino arrivati a sognare lo scudetto nella Capitale. Ora è in forte dubbio persino il quarto posto che vale la Champions League. Il rapporto con il Ds Massara non è mai stato dei migliori e ultimamente sembra essersi incrinato anche quello con Ranieri e con i proprietari della famiglia Friedkin.

Tradotto: Gasperini è a rischio esonero a fine stagione. Cosa c’entra l’Inter? Con il benestare del tecnico di Grugliasco, sembrava vicino l’acquisto di Manu Kone in estate. Il mediano francese è un pupillo di Chivu e la dirigenza ha già intavolato una trattativa con la Roma e con l’entourage del calciatore. Un cambio in panchina potrebbe cambiare tutto, con il nuovo allenatore che potrebbe chiedere la conferma dell’ex Tolosa.