Calciomercato, un esonero in Serie A rovina i piani dell’Inter

Per Chivu è uno degli obiettivi principali per la prossima stagione, Marotta e Ausilio hanno già intavolato la trattativa

La roboante vittoria per 5-2 sulla Roma potrebbe avere conseguenze anche fuori dal campo per l’Inter. Non c’è dubbio che il ritorno al successo sia stato decisivo nella corsa scudetto: i punti di distanza dalla prima inseguitrice ora sono 7 e manca una giornata in meno. Insomma, niente è ancora sicuro, ma si è fatto un altro passo verso il tricolore. Dall’altra parte, di contro, si apre una crisi in casa giallorossa.

Come sempre accade, il primo sul banco degli imputati è l’allenatore Gian Piero Gasperini. Se nella prima parte della stagione si era persino arrivati a sognare lo scudetto nella Capitale. Ora è in forte dubbio persino il quarto posto che vale la Champions League. Il rapporto con il Ds Massara non è mai stato dei migliori e ultimamente sembra essersi incrinato anche quello con Ranieri e con i proprietari della famiglia Friedkin.

Tradotto: Gasperini è a rischio esonero a fine stagione. Cosa c’entra l’Inter? Con il benestare del tecnico di Grugliasco, sembrava vicino l’acquisto di Manu Kone in estate. Il mediano francese è un pupillo di Chivu e la dirigenza ha già intavolato una trattativa con la Roma e con l’entourage del calciatore. Un cambio in panchina potrebbe cambiare tutto, con il nuovo allenatore che potrebbe chiedere la conferma dell’ex Tolosa.