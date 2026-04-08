Chivu, rinnovo e modulo 4-2-3-1: ecco l’Inter 2026-27

Il tecnico rumeno si sta guadagnando la conferma in panchina e vuole avere più voce sul mercato: svelata la sua lista

Prima lo scudetto, poi il rinnovo di contratto. L’Inter è molto soddisfatta del lavoro svolto da Cristian Chivu, che alla prima stagione intera da allenatore di un club di Serie A sta dominando il campionato. Senza dimenticare il bel gioco che sta esprimendo in campo e la dialettica fuori dal terreno di gioco. Insomma, ci sono tutti i presupposti per prolungare il matrimonio almeno fino al 2028.

A Chivu verrà riconosciuto il lavoro con un adeguamento dell’ingaggio, ma il vero nodo per il tecnico rumeno è legato al peso sulle decisioni di calciomercato. Perché il tecnico rumeno, dopo aver seguito le orme di Inzaghi alla prima stagione, nella seconda vorrebbe operare una rivoluzione a partire dal modulo. Un passaggio al 4-2-3-1 che utilizzano tutti i top club di Champions League. E c’è già una lista da presentare al club nerazzurro.

Oltre al nuovo portiere, con Vicario in pole, serve un terzino destro se parte Dumfries (l’obiettivo è Palestra dell’Atalanta), un centrale da affiancare ad Akanji (magari Gila della Lazio), un mediano che garantisca tanta corsa come Manu Kone della Roma. Poi servono un paio di ali: piacciono Diaby, Nico Gonzalez, Adeyemi e non solo. A finanziare tutti questi acquisti sarebbero partenze eccellenti come quelle di Bastoni, Calhanoglu e Thuram.